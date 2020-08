Leio o jornal todas as manhãs, que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. Um colunista de jornal local soltou o verbo e disse uma coisa que venho dizendo desde maio: as “autoridades” responsáveis pela saúde em nosso país não usaram o tempo do confinamento, em março e abril, para providenciar equipamento, leitos, pessoal treinado para trabalhar nos hospitais e assim poder atender os infectados pela covid 19, que a tendência era a pandemia evoluir para o pico em que estamos hoje.

Eles preferiram deixar a coisa se agravar, claro, porque muito dinheiro seria liberado para os Estados (e municípios, talvez) e numa situação de emergência máxima como a que estamos passando, as licitações seriam dispensadas. Muito dinheiro e a não necessidade de licitação, igual a mais roubalheira. Infelizmente, a corrupção e a desonestidade falam mais alto e nossos “políticos” precisam aproveitar as brechas para se apropriarem do dinheiro público, mesmo que isso signifique a perda de milhares de vidas.

Outra notícia ruim, bem à moda da “política” brasileira: O Ministério da Educação tem um corte de 4 bilhões de reais no seu orçamento pra 2021. Um setor que já está sucateado, vai ser ainda mais abandonado, ficando à míngua, não bastasse a pandemia que está causando um prejuízo enorme, não permitindo que os estudantes compareçam às aulas, para não haver ajuntamento nas salas pequenas das nossas escolas e consequente aumento da contaminação pelo coronavírus.

Em compensação, o Supremo Tribunal Federal tem um acréscimo de 25 milhões no seu orçamento para 2021, isso sem incluir a folha de pagamento. O mesmo STF que não abdica de suas vantagens nababescas e não contribuiu em nada para garantir recursos para a pandemia. Tudo à nossa custa, tudo dinheiro do contribuinte, tudo dinheiro nosso.