O processo de oxi sanitização é o que há de mais moderno, hoje, na descontaminação de ambientes fechados, num processo extremamente efetivo, rápido e seguro, além de não causar impactos ambientais e a preços bem acessíveis.

Com a descontaminação, eliminam-se os aerossóis, partículas microscópicas e invisíveis, que, pelo baixo peso e massa, têm a tendência de ficar suspensos no ar, inativando em 99% os que provavelmente estejam infectados pelo SARS COV 2.

A desinfecção de uma área de 100 a 150 m2, é feita em espaço de tempo não superior a 60 minutos.

Confira a seguir as conclusões de pesquisa sobe o assunto, promovida pelo do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), sediado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Desde 2020, vivemos com um dos vírus mais nocivos dos últimos tempos, o SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Rapidamente, incertezas e diversas formas de tentar se proteger surgiram, uma delas sendo o uso da máscara e álcool gel em nossa rotina fora de casa.

Como uma outra forma de proteção entra o ozônio. O SARS-CoV-2 se trata de um vírus envelopado, ou seja, ele é quimicamente vulnerável ao ataque e às reações de oxidação química do ozônio. Os laudos realizados em laboratórios mostraram a eficácia no combate ao SARS-CoV-2, por meio da descontaminação de ambientes, com mais de 99% de inativação.

Em razão disso, a descontaminação com ozônio é capaz de inativá-lo e proteger sua residência, seu local de trabalho ou qualquer ambiente fechado.

Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), sediado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), comprovaram a presença do coronavírus em partículas do ar.

Os aerossóis, foco dessa pesquisa, são partículas microscópicas e invisíveis, que, pelo baixo peso e massa, têm a tendência de ficar suspensos no ar.

A pesquisa está sendo desenvolvida desde o ano passado e reforça o alerta para o risco existente em locais mal ventilados ou com pouca circulação do ar, além da importância do uso de máscaras e da limpeza de superfícies. Um dos pesquisadores destacou ainda que em um dos locais onde o vírus foi encontrado havia inclusive ventilação natural, mas pouca circulação do ar.

O processo é extremamente efetivo, rápido e seguro, além de não causar impactos ambientais.

Através da Oxi Sanitização é possível manter todos os locais fechados ( residências , escritórios , lojas , consultórios , academias , escolas , automóveis , etc.) descontaminados e seguros , oferecendo um resultado que nenhum outro método consegue , pois o gás atinge todo o ambiente e sua aplicação não faz uso de produtos químicos, sendo ecologicamente correto, ajudando a prevenir problemas respiratórios e sem nenhum resíduo, pois o gás volatiza rapidamente voltando a ser oxigênio puro.

O tempo da descontaminação é de acordo com a área a ser descontaminada .

