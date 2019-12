Representantes do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), que estão à frente Na gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto em Divinópolis desde setembro,

realizaram uma coletiva na manhã desta sexta-feira (6).

No encontro, foram apontadas melhorias como fim da demora no atendimento e reestruturação da folha de pagamento.

A reestruturação da folha e do sistema de atendimento fez com que o custo mensal fixo passasse de R$ 2,294 milhões para R$ 1,517 milhão. No entanto, segundo o assessor técnico do IBDS, Paulo Maia, a principal conquista foi a redução do tempo médio de atendimento que não pode passar de 45 minutos.