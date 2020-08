A nova diretoria do Guarani-MG foi eleita e tomou posse na noite dessa quarta-feira (20). A reunião ocorreu na sede do clube, com a presença dos conselheiros, seguindo todas as recomendações de prevenção ao Covid-19. Nivaldo Batista, conhecido como Araújo, foi eleito por aclamação para suceder Vinícius Morais para 2020/2022.

Ex-atleta e dirigente do clube, Araújo terá Bruno Quirino como vice-presidente. Junto com eles assumem Marcelino Gonçalves, Carlos Alberto Muniz Júnior, Maurício Mendonça e Gilberto Lázaro.

No Conselho Deliberativo, Alessio Salomé assume por mais um triênio (2020/2023). Desta vez, junto com ele, Geraldo Martins será vice e Rodrigo Ferraz, o secretário.

Vinícius Morais, que finalizou o segundo mandato, apresentou para nova diretoria um organograma estrutural do clube, contendo informações com todas as diretrizes do trabalho dentro e fora de campo, assim como os balancetes de 2014 a 2019, os documentos necessários para uso da nova gestão, tais como laudos de liberação do estádio, certidões, relação de contratos vigentes, e finalizou passando ao novo presidente a situação financeira do clube.