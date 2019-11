A CNN deve iniciar os trabalhos de transmissão no Brasil em março de 2020. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 13, nas redes sociais do canal.

Evaristo Costa é o novo contratado da CNN Brasil





“Todo mundo pergunta muito, então, chegou o fim do mistério. A CNN Brasil já tem data de estreia. Estaremos no ar em março de 2020. Mais para frente a gente divulga o dia”, disse Evaristo Costa , ex- Globo , que foi contratado pela emissora .

O lançamento será em meio às comemorações de 40 anos da CNN , fundada em 1980, nos Estados Unidos. Além de Evaristo Costa, nomes como William Waack, Mari Palma e Phelipe Siani também foram contratados pelo canal.