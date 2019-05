A nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Arcos entrou em operação nesta sexta-feira (24). A licença ambiental de operação foi obtida junto a Superintendência Estadual de Proteção Ambiental (SUPRAM) e tem validade de 10 anos.

Com o início das atividades operacionais, todo o esgoto gerado na cidade vai ser direcionado totalmente para a nova ETE.

Com a desativação da antiga estação, será iniciada uma nova etapa de trabalho no local – a interrupção do recebimento de esgoto e o início do esvaziamento das lagoas. Devido a esta iniciativa, todo o efluente tratado existente nas lagoas será direcionado para a nova ETE. Quando ela estiver totalmente seca deverá gerar uma grande quantidade de lodo, que será neutralizado e direcionado para o Aterro Sanitário do município.

O objetivo da administração municipal é transformar o local em um espaço de lazer para a comunidade, que há muito tempo tem sofrido com o mau cheiro que vinha da antiga estação.