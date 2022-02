O tempo segue instável em todo o oeste da região Sul e no sul de Mato Grosso do Sul, onde chove forte a qualquer momento do dia, com alto risco de temporais, trovoadas, ventania e chuva volumosa. Duas áreas de baixa pressão atmosférica estão em atuação, uma no sul do Rio Grande do Sul, outra entre Paraguai e Mato Grosso do Sul, além de uma frente fria em alto mar.

Em áreas do Sudeste e do Centro Oeste, há previsão de pancadas e trovoadas devido a instabilidades em diversos níveis. Atenção para maiores acumulados e risco de transtornos em Minas Gerais nos próximos dias. Podem ocorrer rajadas de vento no litoral do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua deixando o tempo instável no litoral do Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará, onde a chuva acontece em vários momentos do dia. O tempo fica firme no interior da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nas demais áreas da região Norte e do Nordeste, faz sol mas chove de forma isolada.

Ao longo do fim de semana, o avanço da frente fria pela costa da região Sul continua mantendo áreas de chuva forte com trovoadas. Há risco de acumulados altos no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, leste e oeste de Santa Catarina e no sudoeste e litoral do Paraná. Essa chuva vem acompanhada de fortes trovoadas e ventania. Depois da chuva virá o frio. A partir da semana que vem, as temperaturas podem ficar em torno de 4 °C nos pontos mais altos de Santa Catarina.