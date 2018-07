Embora o Conselho Monetário Nacional (CMN) tenha mudado as regras do cartão de crédito para beneficiar o consumidor, impedindo que o cliente permaneça no rotativo por meses a fio, especialistas alertam que os juros do parcelamento oferecido pelo banco ainda estão impraticáveis.

A solução é pesquisar taxas de crédito melhores. Com elas, é possível reduzir em mais de duas vezes o débito, quando comparado com a taxa disponibilizada pela instituição financeira.

As mudanças começaram a valer em primeiro de junho deste ano. Desde então, clientes que pagam o mínimo e aqueles que atrasam a fatura arcam com juros iguais no primeiro mês do rotativo. Ao final dos 30 dias, a pessoa deve quitar o débito ou parcelá-lo. Neste caso, o banco disponibiliza uma taxa menor.

Conforme dados de maio do Banco Central, as instituições financeiras têm oferecido aos consumidores taxa de 165,5% ao ano, o equivalente a 8,48% ao mês. Isso significa que, quando não quitada, uma dívida de R$ 1.000 se transformará em R$ 2.655,80.