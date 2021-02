Um avião com 357.400 doses de vacinas contra a Covid desembarca no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta quarta-feira (24). A previsão é que a chegada aconteça às 11h30.

As 220 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca e as 137.400 da Coronavac foram destinadas para a imunização de moradores de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) fará a distribuição aos municípios do Estado de maneira proporcional.

Nesta terça-feira (23), o governador Romeu Zema foi às redes sociais para falar sobre a chegada das vacinas, enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Para dar continuidade a maior operação de vacinação da história, as doses serão distribuídas nos próximos dias às Unidades Regionais de Saúde e aos municípios mineiros’, escreveu Zema.