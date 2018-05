Será inaugurada nesta sexta-feira (11) às 16h a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano. A pasta, que funcionava junto à Secretaria de Cultura na Casa do Engenheiro, agora funcionará na antiga sede da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel), na rua Sete de Setembro, 113, no Centro.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, no local funcionará a parte gestora da pasta, que conta com a supervisão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); o Departamento de Compras, o RH e a contabilidade dos fundos de assistência social, infância e adolescência, habitação, prevenção às drogas e vários outros.