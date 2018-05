A Prefeitura de Formiga inaugurou na sexta-feira (11), a nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

A pasta, que funcionava junto à Cultura na Casa do Engenheiro, agora tem um local próprio para melhor acomodar os servidores: a casa de número 113, na rua Sete de Setembro, no Centro, onde funcionava a Emmel.

A solenidade teve início com a benção do padre Fábio Lopes Vieira. Em seguida, foram convidados para compor a mesa de honra o prefeito Eugênio Vilela, a primeira-dama Márcia Arantes Vilela, o secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, e a supervisora do Suas, Lindamar Azarias. Os hinos Nacional e de Formiga foram executados e, logo em seguida, Jaderson usou a palavra para agradecer a confiança do prefeito em seu trabalho e falar da importância de a pasta contar com uma sede própria. “Por muito tempo, a secretaria funcionou em espaços alugados. Agora, temos uma sede própria para melhor atender Formiga”, disse.

O prefeito Eugênio foi convidado para falar e também ressaltou a importância do novo espaço para a secretaria e dos serviços que ela presta para Formiga. Em seguida, Eugênio, Jaderson e Lindamar fizeram o descerramento da placa de inauguração.

Marcaram presença na solenidade, servidores da secretaria, a vereadora Wilse Marques e comunidade em geral. Na casa, funcionará a parte gestora da pasta.