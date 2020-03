A Prefeitura de Formiga irá inaugurar nesta sexta-feira (6), a nova sede do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps). Situado à rua Ana Guilhermina da Silva, no bairro Novo Horizonte, a unidade receberá o nome de Inês Barbosa Vieira.

A obra de construção teve início em janeiro de 2019 e foi custeada por recursos oriundos de um contrato assinado pela administração municipal com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

O espaço é composto por três consultórios; duas salas para oficinas; um espaço para convívio interno; um refeitório; uma recepção; uma sala para trabalhos administrativos; um depósito; um almoxarifado; uma rouparia; um posto de enfermagem; um posto de medicação; um quarto coletivo; dois banheiros adaptados; dois vestiários; uma sala de reunião; um depósito de lixo hospitalar; um depósito de lixo orgânico e uma área verde.











Fotos: Decom/Divulgação

Segundo a Prefeitura, a edificação foi construída de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.