A Polícia Civil, em ação conjunta com a Guarda Municipal, localizou e apreendeu, na terça-feira (16), um veículo clonado, no bairro Jardim Padre Libério, na cidade de Nova Serrana. No interior do veículo foram localizadas cocaína e maconha.

Após troca de informações entre policiais civis e guardas municipais da cidade, uma equipe de investigadores compareceu ao local onde o veículo se encontrava estacionado e com os pneus estourados, fato que chamou a atenção e levantou suspeitas.

Após levantamentos, os investigadores constataram que a placa pertencia a um veículo de locadora de carros, que se encontrava na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Em contato com a empresa, foi confirmado que o veículo se encontrava no pátio.

Diante da suspeita, o veículo foi vistoriado e a clonagem confirmada. Em nova consulta nos sistemas policiais, constatou-se que o veículo encontrado pertencia à mesma locadora, e havia sido furtado poucos dias antes, em Belo Horizonte. Durante as buscas, foram localizados dez pinos de cocaína e uma bucha de maconha.