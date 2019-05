Já estão atuando em Nova Serrana os 30 agentes de saúde do governo de Minas Gerais. Eles irão reforçar o trabalho de combate ao Aedes aegypti na cidade, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo o portal G1, o trabalho dos profissionais vai durar dez dias e eles se unirão a 39 funcionários que já atuam na cidade. Neste período, os agentes vão percorrer os bairros com maior índice de infestação. Um dos primeiros pontos a receber a visita é o Bairro Cidade Nova, que tem 98 quarteirões. Depois da orientação inicial, os agentes saem pelas ruas para visitar as casas.

O Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) do município apontou que 95% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das casas. Isso significa que a cada dez focos encontrados, mais de nove estão nas residências. Muitas vezes eles estão em vasos de plantas, vasilhas da água dos passarinhos e nos potes de água e ração de gatos e cachorros.

Casos prováveis

Nessa terça-feira (27), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou novos dados de casos prováveis de dengue no estado. O Boletim Epidemiológico aponta que, em uma semana, Nova Serrana registrou mais 526 casos prováveis da doença.

No boletim divulgado pela SES-MG no dia 21 deste mês, Nova Serrana apresentava 2.528 casos prováveis de dengue. Esta semana, a cidade aparece com 3.054 registros da doença. Desde o último dia 6 de maio, o trabalho do carro fumacê está suspenso na cidade.

O município também registrou 12 casos prováveis de chikungunya e cinco de zika em 2019, até o momento.

Atendimento

No final de março, a Prefeitura de Nova Serrana orientou que a população procurasse as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pois os atendimentos a casos suspeitos de dengue aumentaram e acabaram sobrecarregando o atendimento na UPA.

No dia 29 de abril, a Policlínica de Nova Serrana passou a ter uma unidade de hidratação para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika. O serviço específico funciona das 7h às 22h. A Policlínica fica na Rua Zacarias Guimarães, 580, no Bairro Laranjeiras.Nova Serrana recebe 30 agentes de saúde do governo de MG para reforçar contra a dengue.

