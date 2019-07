A cidade de Nova Serrana registrou 4.007 casos prováveis de dengue em 2019. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (9).

Os dados, atualizados pela SES-MG nesta segunda-feira (8), revelam que o município de Divinópolis foi quem mais registrou casos prováveis da doença desde o último boletim, divulgado no dia 2 de julho – em uma semana, foram 149 novas notificações na cidade.

Ao todo, os 54 municípios pertencentes à Superintendência Regional de Saúde (SRS) em Divinópolis registraram 26.444 casos prováveis de dengue em 2019.

Nova Serrana lidera entre casos notificados na região. Em seguida, está Divinópolis, com 3.878 casos prováveis de dengue em 2019; Arcos, com 3.491 notificações; e Pará de Minas, com 2.787 casos.

Os quatro municípios têm a taxa de incidência considerada muito alta para a doença. A taxa considera não apenas o número absoluto de casos prováveis (entre suspeitos e sob investigação), mas também a proporcionalidade dos casos em relação ao tamanho da população de um determinado município.

Casos prováveis de dengue na região – Incidência Muita Alta

Cidade Número de casos Araújos 125 Arcos 3.491 Bambuí 563 Campo Belo 425 Candeias 240 Carmo do Cajuru 282 Carmópolis de Minas 423 Conceição do Pará 88 Cristais 666 Divinópolis 3.878 Dores do Indaiá 81 Estrela do Indaiá 94 Formiga 725 Igaratinga 132 Iguatama 313 Itaguara 335 Itapecerica 128 Itatiaiuçu 629 Itaúna 738 Japaraíba 103 Lagoa da Prata 1.214 Leandro Ferreira 64 Luz 656 Martinho Campos 821 Nova Serrana 4.007 Onça do Pitangui 37 Pains 138 Pará de Minas 2.787 Perdigão 353 Pimenta 517 Piracema 80 Pitangui 836 Santo Antônio do Amparo 114 Santo Antônio do Monte 289 São Gonçalo do Pará 460 São José da Varginha 58 São Sebastião do Oeste 50

Fonte: SES-MG