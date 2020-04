A Justiça em Nova Serrana concedeu a suspensão parcial de uma medida cautelar que proibia que seis vereadores afastados, entrassem na Câmara.

Os parlamentares foram alvo da Operação Kobold realizada em 2019. Eles são suspeitos de desviar R$ R$ 263.213,53 com contratações de assessores fantasmas – funcionários que não cumpriam jornada de trabalho, no entanto, eram remunerados pelas funções.

De acordo com o portal G1, a Câmara de Nova Serrana, por meio da Comissão Processante, havia solicitado uma autorização judicial permitindo a suspensão parcial da medida cautelar, que impedia o acesso dos vereadores afastados de terem acesso às dependências da Câmara e de ter contato com os servidores da Casa para as atividades relacionadas aos procedimentos de cassação, instaurados após a operação que resultou no afastamento dos envolvidos em 2019.

A autorização foi emitida pela juíza da 1ª Vara Criminal de Execução Penal, Rachel Cristina Silva Viegas. Segundo o documento, fica permitido a intimação dos vereadores investigados, para que apresentem suas defesas às comissões processantes já montadas pela Câmara.