Uma Unidade Básica de Saúde foi entregue para a comunidade do bairro Planalto, em Santo Antônio do Monte Unidade.

O prefeito Dinho do Braz esteve no local para dar as boas vindas aos funcionários e destacou que a entrega da UBS faz parte da realização de um sonho.

“Reestruturar a atenção básica da cidade, promovendo mais acesso e um atendimento de qualidade era o nosso propósito e aos poucos nós vamos conseguindo”, disse.

A Prefeitura investiu mais de R$ 1,2 milhão na construção da unidade, que contará com médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, e técnico de saúde bucal.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Carla Lorena Santos, serão atendidos na UBS os moradores dos bairros Planalto, Renascente, Wilmar de Oliveira, Flávio de Oliveira e Retiro do Lago.

“Nós redividimos os bairros de maneira que cada Unidade Básica de Saúde tenha cerca de três mil usuários. Alguns moradores que são atendidos na Unidade do Centro passarão para o Planalto, e com isso desafogará a UBS do Centro, e proporcionará um atendimento com qualidade para a população. Outro fator que priorizamos também foi a acessibilidade. Os bairros que nós atenderemos lá serão os acima da rodovia, e isso envolve a segurança do usuário diretamente”.

Além da Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, a Prefeitura entregou no ano passado as UBS’s do bairro Senhora de Fátima, e da comunidade rural São José dos Rosas. Este ano foi entregue a Unidade do bairro Mangabeiras. A obra da UBS que abrigará as unidades dos bairros São Lucas e São Vicente está em fase final.

As construções totalizaram um investimento de mais de R$ 5 milhões de recurso próprio do município.

