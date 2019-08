Com o objetivo de ampliar a participação e oportunidade para participar do conselho tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Córrego Fundo, juntamente com a Secretaria de Políticas Sociais, está abrindo novas inscrições para o processo seletivo que vai eleger os novos membros.

A eleição está marcada para ocorrer em outubro. Serão selecionados cinco conselheiros tutelares para o mandato de 2020 a 2024 e cinco suplentes.

O processo seletivo contará com análise de currículo e documentação pessoal apresentada pelo candidato; teste escrito de conhecimento; teste psicológico; processo de escolha do candidato mediante voto secreto e direto por eleitores aptos à votação. Podem votar para escolha dos conselheiros, todo cidadão que tenha título de eleitor atualizado ou justificado nas últimas eleições, com documento de identidade com foto.