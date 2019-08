Nove em cada 10 presídios mineiros estão superlotados e pelo menos 40% deles estão impossibilitados de receber novos detentos por falta de espaço.

O diagnóstico é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e joga luz sobre um problema que há décadas se arrasta em Minas.

Atualmente, o sistema prisional do estado abriga nada menos que 71.967 presos, sendo que a quantidade de vagas disponíveis é de somente 37 mil. Se for considerada a condição precária da maioria das unidades e o déficit no número de agentes – cerca de 17 mil – tem-se a soma de fatores para o que especialistas já classificam como ponto de colapso.