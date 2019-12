Nove pessoas, que não tiveram as identidades informadas, ficaram feridas em um acidente registrado na noite dessa sexta-feira (14) na avenida Magalhães Pinto, Bairro Niterói em Divinópolis.



As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais do município com ferimentos leves.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente ocorreu por volta de 21h, quando dois carros se chocaram de frente.



Um casal e duas crianças estavam em um dos carros. No outro veículo foram encontrados um casal e três crianças, todos os ocupantes estavam sem cinto de segurança no momento do acidente, como informou o Samu.



O Corpo de Bombeiros compareceu no local e deu apoio no socorro às vítimas.

Três pessoas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto de Divinópolis. Um dos condutores e duas crianças foram transferidos para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).