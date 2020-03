Na manhã desta segunda-feira (30), uma equipe do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros salvou um novilho que havia caído em uma grota de aproximadamente 8 metros de profundidade no distrito de Barreiras, zona rural de Formiga.

Utilizando técnicas de acesso por cordas, os bombeiros conseguiram chegar até o animal que estava em um local de difícil acesso.

Por meio de um sistema de içamento e tracionamento, o bovino foi retirado com vida e entregue ao proprietário, o qual ficou responsável por providenciar o atendimento veterinário.

Fonte: Corpo de Bombeiros