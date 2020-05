A Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus, formada por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou mais um Boletim Informativo da Covid-19.

Nesta quinta-feira (21), dois novos casos suspeitos foram notificados em Formiga e o óbito de um idoso, de 93 anos, que faleceu na UPA por insuficiência respiratória aguda está sendo investigado.

Além disso, no boletim foram divulgados 14 novos casos da doença descartados por meio de exame.

Acompanhe os números totais da doença, atualizados:

_ NOTIFICADOS: 681

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 218

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 53

• INTERNADOS: 02

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 01

_ CONFIRMADOS: 11

• ÓBITOS: 00

• INTERNADOS: 01

• EM ACOMPANHAMENTO: 05

• CURADOS: 05

_ DESCARTADOS: 399

• NOTIFICADOS: Pessoas que apresentam algum tipo de síndrome gripal, desde sintomas leves até casos com complicações e se tornaram “suspeitos” para Covid-19.

• NOTIFICADOS QUE NO ÍNICIO DA PANDEMIA NÃO FIZERAM EXAMES: Pessoas que no início da Pandemia apresentaram sintomas leves de síndrome gripal, ficaram em isolamento por 14 dias e ainda serão testadas para Covid-19.

• SUSPEITOS AGUARDANDO RESULTADO DOS EXAMES: Pessoas que apresentam sintomas leves de síndrome gripal e ficam em isolamento domiciliar por 14 dias ou são internadas caso apresentem complicações de saúde. Aguardam resultado de testes para Covid-19.

• INTERNADOS: Pacientes suspeitos para Covid-19. Permanecem em observação até que haja melhora no quadro clínico.

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: Pacientes que foram a óbito antes da chegada do resultado do teste. Com o resultado, estes evoluem para óbitos confirmados ou para óbitos descartados para a Covid-19.

• CONFIRMADOS: Casos suspeitos que evoluíram para confirmados por meio do teste para Covid-19.

• ÓBITOS CONFIRMADOS: Pacientes que foram notificados, testados e foram a óbito com resultado positivo para a Covid-19.

• INTERNADOS: Pacientes confirmados para Covid-19. Permanecem em observação até que haja melhora no quadro clínico.

• EM ACOMPANHAMENTO: Pacientes que apresentaram teste positivo para Covid-19 e ficam em isolamento domiciliar de no mínimo 14 dias.

• CURADOS: Pacientes com teste positivo para Covid-19 e após período de acompanhamento ou internação realizaram novo teste, obtendo resultado negativo.

• DESCARTADOS: Casos que foram notificados, testados e o resultado deu negativo para Covid-19.