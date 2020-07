Quatro trabalhadores ficaram ilhados em Timbé do Sul, no sul do estado de Santa Catarina na manhã desta terça-feira (7) com a chegada de um novo ciclone extratropical na região sul do país.

Eles tentavam atravessar o rio Amola Faca para buscar uma retroescavadeira, quando foram surpreendidos com o aumento do volume de água do rio por causa do temporal. Eles ficaram represados em um pequeno espaço de terra.

A equipe de Turvo foi acionada para o resgate dos homens que têm entre 21 e 33 anos. Por volta das 10h, o comandante de Araranguá solicitou apoio do helicóptero Arcanjo 1 e deixou como segunda opção a realização das buscas com o uso de uma embarcação devido ao mau tempo.

Embora estivesse com chuva, vento e nuvens baixas, o que reduz a visibilidade dos pilotos da aeronave, foi possível fazer o resgate com o helicóptero. O deslocamento aconteceu pelo litoral até chegar a Timbé do Sul.