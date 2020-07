A região sul do Brasil foi castigada com a passagem de um ciclone bomba na semana passada. O estado que mais sofreu as consequências foi Santa Catarina, onde nove pessoas morreram. A décima vítima morava no Rio Grande do Sul. Agora os meteorologistas do Tempo Agora preveem a chegada de mais um ciclone extratropical entre esta terça-feira (7) e quarta-feira (8).

O ciclone extratropical é comum nesta época do ano, porém o que atingiu a região sul foi chamado de “bomba”, por apresentar uma rápida queda de pressão no centro do ciclone, algo que não é tão comum assim.

Agora, as simulações atmosféricas mostram a previsão de um novo ciclone extratropical na região. A área de baixa pressão se forma sobre o sul do Paraguai e se desloca pelo Rio Grande do Sul em direção ao oceano, dando origem ao ciclone.

Às vezes, depois de um evento extremo – como o ciclone “bomba” da última semana- os modelos atmosféricos ficam “contaminados”, ou seja, exageram na previsão. Por isso, ainda não é possível confirmar se será outro ciclone bomba. Mas a certeza é de fortes temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, incluindo as áreas que foram atingidas na última quarta-feira (1º).