A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, recebeu a visita do major da Polícia Militar Many Sidata Rodrigues e Silva, na tarde dessa terça-feira (11).

Ele esteve acompanhado do sargento Mateus, comandante do Pelotão de Destacamento de Córrego Fundo, e do tenente Edson, comandante do Pelotão de Destacamento de Formiga.

“O major Many e os comandantes vieram trazer o convite para a transmissão e assunção do novo comando do 63º Batalhão de PMMG, situado em Formiga”, disse Érica.