Apesar de o epicentro da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ter sido Wuhan, na China, no final do ano passado, um estudo divulgado pela Universidade de Barcelona, na Espanha, nesta sexta-feira (26) afirma que o vírus foi encontrado no esgoto local em 12 de março de 2019.

Essas amostras residuais foram descobertas quase que exatamente um ano antes de ser declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, fato ocorrido em 11 de março de 2020.

De acordo com a nota emitida pela Universidade, os cientistas observaram amostras obtidas de duas estações de tratamento de esgoto da Catalunha devido ao fato de ser possível haver grandes quantidades de genoma de coronavírus nas fezes.

“Os níveis do genoma do SARS-CoV-2 coincidiram claramente com a evolução dos casos de Covid-19 na população”, explicou o coordenador do trabalho, Albert Bosch, conforme informações da agência “EFE”.