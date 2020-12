Diante do aumento de casos positivos para Covid-19 registrados em Formiga nos últimos dias, a Administração Municipal editou e assinou um novo decreto que dispõe sobre mais medidas preventivas.

A partir de agora, fica definido que, no município, os bares poderão funcionar somente com 30% da capacidade; haverá a paralização total das atividades em clubes sociais e as academias esportivas poderão atender somente 30% da capacidade.

O Decreto 8574 prevê, também, que os supermercados deverão limitar a entrada de clientes ao equivalente a cinco pessoas para cada caixa em efetivo atendimento no estabelecimento. Aos restaurantes, a publicação reforça a vedação do “self-service”, já imposta pelo Programa “Minas Consciente”. Haverá, também, em Formiga, a suspensão das atividades esportivas coletivas e a proibição da realização de eventos e festas, em bares e salões, como confraternizações, recepções de casamentos, bailes de formaturas e outros.

Por meio de vídeo divulgado no Facebook da Prefeitura de Formiga, foram outras medidas restritivas prevista no decreto com o objetivo de frear o avanço de casos da Covid-19 no município.