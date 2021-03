A Prefeitura de Piumhi publicou decreto nesta quarta-feira (17), acatando a determinação do governo estadual de cumprimento obrigatório das regras citadas na Onda Roxa, do programa Minas Consciente.

A decisão de incluir todas as regiões do Estado na onda mais restritiva do programa Minas Consciente, foi divulgada pelo governador Romeu Zema na segunda-feira (15). As medidas começarão a valer a partir das 20h desta quarta-feira (17).

De acordo com o documento, as medidas restritivas terão uma duração, inicialmente, de 15 dias. Entre elas, a proibição da circulação de pessoas sem o uso de máscara, realização de eventos e toque de recolher entre 20h e 5h. Além disso, somente os serviços essenciais poderão funcionar.

