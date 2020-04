A Prefeitura de Arcos publicou novo decreto nessa terça-feira (21) com mudanças no funcionamento do comércio, que poderá retomar as atividades no horário de 8h às 18h e atender número limitado de clientes, com a disponibilização de produtos de assepsia aos funcionários e clientes.

O decreto também menciona sobre salões de cabeleireiros, barbearias, clínicas estéticas e similares, estúdios de pilates, academias, escolas de dança, escolas de natação, escolas de artes marciais e afins e Templos Religiosos.

Foi recomendado o uso de máscara quando for necessário sair de casa.

O novo decreto menciona que os salões de cabeleireiros, barbearias, clínicas estéticas e similares, poderão retomar as atividades no horário de 8h às 18h, de segunda à sexta-feira. Os mesmos deverão operar com agendamento prévio de clientes, com a utilização de máscaras por todos os profissionais, sendo vedada a permanência de clientes em espera, bem como a venda e consumo de alimentos e bebidas em suas dependências.