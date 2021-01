A Prefeitura de Piumhi, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou na tarde dessa segunda-feira (11), o decreto nº 4912/2021 com medidas de combate e enfrentamento à Covid-19.

De acordo com o novo decreto, bares, lanchonetes, trailers, hamburguerias, restaurantes e afins poderão funcionar somente até as 21h com atendimento presencial de segunda a sábado.

Após esse horário, o estabelecimento poderá funcionar por meio delivery.

Aos domingos e feriados o atendimento presencial será somente até às 14h. No caso dos restaurantes, o self-service só será permitido se o local disponibilizar luvas para servir. O limite permitido por mesa é de quatro pessoas.