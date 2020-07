A Polícia Civil de Minas Gerais nomeou o novo delegado regional em Divinópolis nessa quinta-feira (2).

Cleovaldo Marcos Pereira assume o cargo no lugar de Leonardo Pio, que foi exonerado da função em junho deste ano após a realização da Operação One Way.

A exoneração de Leonardo Pio ocorreu junto com a do delegado-geral da superintendência de informações e inteligência policial, Ivan Lopes. Ambas foram publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais.

O novo delegado regional tem 49 anos e natural de Poço Fundo. Ele ingressou na Polícia Civil por meio de concurso público, em 1996, como escrivão de polícia em sua cidade natal.