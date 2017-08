O Partido dos Trabalhadores de Formiga (PT) promoverá a cerimônia de posse do novo Diretório Municipal, que terá como presidente Dorian Vaz.

O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal, na sexta-feira (1º), às 19h.

Também serão empossados na executiva: Marquinho do PT, Blenda Cunha, Rodrigo Viana, Dimas Silva, Diana Silva, José Reis e Maria Vitória.

A solenidade contará com as presenças do deputado estadual André Quintão e é aberta ao público.