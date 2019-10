O incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região Central de Minas, continua descontrolado na manhã deste sábado (12). Apesar dos esforços dos brigadistas para cessar o fogo que se alastra há quatro dias, durante a madrugada surgiu um novo foco. As visitações continuam suspensas.

Representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Leandro Chagas esclarece que subiu para três as áreas afetadas pelo incêndio, sendo elas o vale do rio Mascarenhas, a região sul, no rio da Garça e, agora, o setor norte. As forças de combate estavam concentradas no vale do rio Mascarenhas, onde estão localizados o Cânion das Bandeirinhas e a Cachoeira da Farofa, no entanto, os esforços foram direcionados para o setor norte. “Com a atuação ininterrupta no combate às chamas, o fogo no Cânion foi bastante debelado. Assim, a atuação dos brigadistas está em conter o novo foco”, frisa.

A expectativa é de que, ainda na manhã deste sábado, a região do setor norte, onde se localizam a Cachoeira Congonhas e a Pedra do Elefante, não seja mais uma preocupação. “Com o controle, o combate volta para a região sul, no rio da Garça”. O setor do Garça é mais uma área que está sendo consumida pelo incêndio.