A Prefeitura de Formiga apresentou na tarde desta sexta-feira (15) um novo modelo de Boletim da Covid-19.

O novo modelo traz categorias da evolução da doença em faixas de cores: azul para “notificados”, roxo para “notificados que no início da pandemia não fizeram exames”, amarelo para “suspeitos aguardando resultado dos exames”, vermelho para casos “confirmados” e verde para “descartados”.

Na faixa azul, o total de “Casos Notificados”, é o número com todas as pessoas, desde o início da pandemia do novo coronavírus, que apresentaram ou apresentam algum tipo de síndrome gripal, desde sintomas leves até casos com complicações.

Todos os notificados se tornam “suspeitos” para Covid-19, porém temos ainda o número de pessoas que “foram notificadas no início da pandemia, mas não fizeram exames”. Elas não fizeram exames porque apresentaram sintomas leves de síndrome gripal, mas tiveram que ficar em isolamento de no mínimo 14 dias.