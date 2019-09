Os agentes de controle de endemias da Secretaria de Saúde de Formiga participaram de uma capacitação na manhã desta quarta-feira (11), no edifício Antônio Vieira, sede da pasta.

O objetivo do curso foi preparar os profissionais para trabalharem com o novo modelo do boletim diário, documento preenchido por eles durante as visitas domiciliares.

Segundo informou o coordenador do setor, Carlos Antônio de Castro, a mudança no boletim diário será benéfica para os agentes e para a população, uma vez que agilizará o trabalho de coleta de dados. “É importante estarmos sempre atualizados e usarmos as novidades a nosso favor. O boletim diário é uma ferramenta importante, já que desenvolvemos nossas estratégias de acordo com os dados coletados”, explicou.

O boletim diário é preenchido pelos agentes conforme realizam buscas por focos do mosquito Aedes aegypti em residências do município. A principal mudança, segundo Carlos Antônio, será referente à busca em edificações. “Com o novo modelo do boletim não será necessário fazer a visita de apartamento em apartamento, já que, hoje, sabemos que os focos do mosquito são encontrados no térreo ou na cobertura”, comentou.