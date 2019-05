O naufrágio de uma embarcação na República Democrática do Congo nesse domingo (26) deixou ao menos 30 mortos e dezenas de desaparecidos. De acordo com autoridades locais, muitos dos ocupantes eram professores que viajavam para buscar os salários, pagos presencialmente no país.

Segundo o portal G1, as autoridades também acreditam que o barco estava superlotado. O prefeito da cidade congolesa de Innogo, Simon Wbo Wemba, disse à CNN que a havia mais de 350 pessoas a bordo. 183 sobreviveram.

Ainda de acordo com Wemba, a embarcação foi atingida por fortes ventos antes de naufragar no lago Mai-Ndombe. Não está claro, porém, o que levou o barco a afundar, já perto do porto de destino.

Naufrágios na RD Congo