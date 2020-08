A nova gasolina entra em vigor a partir desta segunda-feira (3). Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as mudanças valem para a gasolina tipo C (comum) e premium. As novas especificações do combustível aumentam a qualidade e aproximam o produto do padrão europeu, mas podem pesar mais no bolso do consumidor.

De acordo com a resolução nº 807/2020 da ANP, as novas especificações aprimoram a qualidade da gasolina brasileira, proporcionam maior eficiência energética, melhorando a autonomia dos veículos pela diminuição de consumo, e viabilizam a introdução de tecnologias de motores mais eficientes, com menores níveis de consumo e emissões atmosféricas.

Publicada em janeiro deste ano, a resolução deu prazo até hoje para os produtores de combustíveis se adequarem às regras, data em que toda a gasolina produzida no país deverá atender às novas especificações. “Será dado prazo adicional de 60 dias para as distribuidoras e de 90 dias para os revendedores se adequarem, permitindo o escoamento de possíveis produtos comercializados até o dia 2 de agosto ainda sem atender integralmente às novas características”, explicou a ANP.

A revisão da especificação da gasolina automotiva contempla, principalmente, três pontos. O primeiro é o estabelecimento de valor mínimo de massa específica (ME), de 715,0 kg/m3, o que significa mais energia e menos consumo. O segundo é valor mínimo para a temperatura de destilação em 50% (T50) para a gasolina A, de 77 ºC. Os parâmetros de destilação afetam questões como desempenho do motor, dirigibilidade e aquecimento do motor.