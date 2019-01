Após ter sido eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2018, tomou posse na manhã dessa sexta-feira (4), na sede do CIS-URG Oeste, o novo presidente da instituição.

Edson de Souza Vilela é prefeito da cidade de Carmo do Cajuru e concorreu a eleição para o biênio 2019/2020 por chapa única denominada “Gestão e Saúde”.

Para a assinatura da ata de posse, o novo presidente se reuniu com os colaboradores que trabalham na departamentos administração do CIS-URG Oeste, aproveitou para conhecer a função e história de cada um na entidade e falou das suas intenções para esta gestão e ressaltou: “Lidamos com vidas e não importa o caso, a situação em que a pessoa se aproxime de nós, peço que haja humanização no atendimento seja de quem for.”

O secretário executivo, José Márcio Zanardi, também aproveitou para repassar ao novo presidente os desafios desta gestão e falou do comprometimento de cada um para o bom funcionamento do Consórcio. “Temos que fazer o nosso

melhor a cada dia, prezando pela eficiência e qualidade; responsabilidade e compromisso com o serviço”, destacou.