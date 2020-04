A Secretaria de Gestão Ambiental realizou, pela segunda vez, o processo de sanitização na área central de Formiga. A ação, que é de prevenção à Covid-19, ocorreu na noite desta sexta-feira (3), e foi acompanhada pelo prefeito Eugênio Vilela. Já o primeiro trabalho foi realizado na sexta da semana passada, dia 27 de março.

Segundo o secretário de Gestão Ambiental, Leyser de Oliveira, os lugares de maior circulação de pessoas no Centro receberam a aplicação de sanitizante à base de tricloro, como as principais ruas, o acesso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Terminal Rodoviário, todas as praças e a entrada do INSS e de todas agências bancárias da cidade.

O objetivo da ação é eliminar os patógenos existentes nestas regiões, que, diariamente, recebem grande fluxo de pessoas. O trabalho foi finalizado pouco mais de 1 hora da madrugada de sábado (4). De acordo com Leyser, esse serviço será realizado sempre às sextas-feiras, enquanto a Administração Municipal julgar necessário devido ao nível de infecção do coronavírus. O secretário pede para as pessoas evitarem deixar os carros nas ruas, porque isso atrapalha a aplicação de sanitizante, uma vez que é preciso desligar o aspersor do caminhão-pipa.

– Foto: Divulgação Decom Formiga