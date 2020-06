Desenvolvido pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, um novo protocolo para tomada de decisões de combate à Covid-19 em Formiga foi apresentado, nesta quinta-feira (18) ao prefeito Eugênio Vilela, por integrantes da equipe e pelo Secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel.

Com ele, a administração municipal vai seguir novos parâmetros que podem definir o funcionamento de serviços, fechamento ou abertura do comércio e até mesmo a medida de “lockdown”, caso seja necessária.

O documento prevê ações a partir de níveis de ocupação do total disponível de “ventiladores mecânicos” no município, destinados, exclusivamente, à pacientes internados com Covid-19 na cidade. Estes são os aparelhos usados como “respiradores” em pessoas que apresentam insuficiência respiratória provocada pela doença.

Foram definidas faixas de percentuais de ocupação dos equipamentos, com previsão de ações para cada uma dessas faixas, representadas por cores:

Na cor verde, Nível 1, que significa “Atenção”. No nível 1 a taxa vai de zero a 39% de ocupação dos ventiladores mecânicos, o que representa manutenção das medidas definidas no Decreto 8.264, publicado em 1 de junho de 2020.

Na cor amarela, Nível 2, que significa “Alerta”. No nível 2 a taxa vai de 40% a 59% de ocupação dos ventiladores mecânicos, que representa um score (índice) epidemiológico para avaliar o nível de atenção. Se o aumento no número de novos casos for maior que 50% em sete dias, sendo destes 30% ou mais de pessoas da população de risco, deve-se avançar para o nível 3. Caso não atenda esse parâmetro, deve-se manter as medidas do nível 1.

Na cor vermelha, Nível 3, que significa “Crítico”. No nível 3 a taxa vai de 60% a 79% de ocupação dos ventiladores mecânicos, o que determina a manutenção do funcionamento apenas dos serviços essenciais.

Na cor preta, Nível 4, que significa “Emergência”. No nível 4 a taxa vai de 80% a 100% de ocupação dos ventiladores mecânicos, o que representa medida de “lockdown”.

A partir desta quinta, o Boletim diário apresentará a informação sobre o percentual de ocupação de respiradores de UTI destinadas à pacientes com Covid-19.