Novos equipamentos para emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) já estão em funcionamento em 71 unidades do Sine em Minas Gerais. No ano passado, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese) adquiriu 125 kits.

Cada um dos sistemas é composto por sensor óptico de digitais, webcam usb e pad para captura de assinaturas. Por meio de convênio com o Ministério do Trabalho, foram investidos mais de R$386 mil na aquisição dos novos equipamentos.

Do total das 104 unidades em funcionamento hoje no Estado, apenas nove não emitem CTPS porque o serviço é prestado nas Superintendências Regionais do Trabalho em suas localidades.

Até o mês de dezembro de 2016, 51 unidades em Minas Gerais retomaram a emissão de Carteiras de Trabalho. As outras 20 unidades, que já possuem o kit e ainda não estão emitindo, aguardam a capacitação dos funcionários, fornecida exclusivamente pelas Superintendências Regionais do Ministério do Trabalho para a utilização do novo sistema.

“Um problema que temos enfrentado é que as unidades, cujos funcionários são vinculados às Prefeituras, aguardavam as trocas de mandatos dos prefeitos para a definição das novas equipes que trabalharão nos Sine, que serão devidamente capacitadas”, pondera o diretor de Gestão da Estrutura do Sistema Nacional de Emprego, Alexandre Santana.

A emissão da CTPS nas demais unidades, segundo o diretor, será retomada gradativamente a partir deste ano. Nos locais onde o novo sistema ainda não está implantado, a orientação é procurar as Superintendências Regionais do Ministério do Trabalho.

