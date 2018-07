O novo tônico capilar que combate a queda dos cabelos e devolve o crescimento aos fios, desenvolvido por professores e doutores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanobiofarmacêutica (INTC NanoBiofar), e por pesquisadores da Alamantec, empresa residente do parque tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), já é encontrado no mercado online de cosméticos, e entregue em todo o Brasil.

Produzido e vendido pela Yeva Cosmétiques, o “Sanctio – Nanoformulação Antiqueda Capilar”, nome comercial dado ao cosmecêutico (cosmético que contém substâncias bioativas), pode ser adquirido pela internet por R$149, através do site da própria Yeva, ou nas tradicionais plataformas de compras online como Americanas.com, Submarino e Shoptime.

O produto

Descoberto a partir de uma pesquisa iniciada há 30 anos para tratar doenças cardiovasculares, este tônico capilar capaz de reverter o problema de calvície foi estudado por 10 anos, e alcançou resultados satisfatórios. De acordo com o professor e coordenador da pesquisa Robson Santos, durante os testes realizados com 60 voluntários, em 66% dos casos o cabelo cresceu na região onde havia falha capilar e, em 30%, novos fios de cabelo surgiram.

Ainda de acordo com o professor Robson Santos, para atingir o nível de interrupção da queda dos cabelos e crescimento de novos fios constatados nos testes é necessário realizar o tratamento por no mínimo 90 dias ininterruptos. O tratamento pode de se estender, por tempo indeterminado, sem contraindicação.

Ação

A calvície é caracterizada por um afinamento e perda progressiva dos fios de cabelos, mas o uso contínuo do Sanctio – Nanoformulação Antiqueda Capilar em pessoas cujo folículo piloso (cavidade na qual o cabelo nasce) ainda esteja ativo, pode reverter este processo. O produto age de três maneiras: no folículo, o ativo (formula molecular) é depositado no bulbo capilar (onde o cabelo realmente nasce) e na papila dérmica (onde se forma a raiz do pelo), e promove, a partir de ligações bioquímicas, a ativação e a proliferação celular. Este primeiro mecanismo gera maior aporte de nutrientes para todo o bulbo capilar, permitindo que o fio comece a crescer mais forte e espesso. A segunda ação do produto é sua propriedade antiapoptótica, prevenindo a morte das células do folículo que são responsáveis pelo crescimento do fio. Somado a isso, o ativo também apresenta ação antioxidante, que contribui para a prevenção da queda de cabelo.

Modo de usar

O produto é muito simples de ser aplicado. Com o cabelo seco, antes de dormir, devem ser pingadas 10 gotinhas do cosmecêutico no local sem cabelo, em seguida, é necessário realizar uma leve massagem com a ponta dos dedos na região onde o produto foi aplicado. No outro dia, ao acordar, é só lavar a cabeça.

