Porém, no Brasil, os números não diminuíram e já são 28 dias com a média de mortes acima da marca de 1 mil óbitos.

O mundo registrou na última semana, entre os dias 8 e 14 de fevereiro, 2,7 milhões de casos de coronavírus, uma diminuição de 16% em relação à semana anterior, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número de novos casos caiu 20% na semana passada na África e no Pacífico Ocidental, 18% na Europa, 16% na América do Sul e 13% no Sudeste Asiático. Apenas o leste do Mediterrâneo apresentou um aumento de 7%.

O número de novos óbitos no período também diminuiu 10% em relação à semana anterior, ainda de acordo com a OMS.