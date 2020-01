Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares, eleitos no dia 6 de outubro de 2019.

Na ocasião, o prefeito Eugênio Vilela recebeu, em seu Gabinete, os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), o secretário de Desenvolvimento Humano, Rui Palomo, e servidores da pasta. Durante a reunião, o chefe do Executivo enfatizou a importância do trabalho desenvolvido pelo CMDCA.

As cinco novas conselheiras empossadas foram: Diusnara (Nanara, 337 votos), Andreia Pinheiro (240 votos), Poliana Castro (222 votos), Id Dias (117 votos) e Juceli Angela da Silva Mendonça (108 votos). A equipe atuará no período de 2020 a 2023.

Os conselheiros suplentes são: Lidiane Oliveira (70 votos), Gustavo Oliveira (65 votos), Gabriela Pires (57 votos) e Michelle Madureira (40 vostos).