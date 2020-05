O Ministério da Educação (MEC) fez o anúncio de novos editais das edições do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao primeiro semestre de 2020. Os cronogramas haviam sido paralisados desde que as faculdades suspenderam as atividades devido à pandemia provocada pelo avanço do novo coronavírus.

Em relação ao Prouni, por exemplo, o edital prevê que os candidatos que manifestaram interesse nas bolsas de estudo da lista de espera precisam entregar a documentação necessária nas faculdades até 21 de maio. A entrega pode ser feita tanto pessoalmente quanto por meios digitais.

Cerca de 90 mil estudantes aguardavam o novo edital da lista de espera do ProUni. Como as atividades nas faculdades foram suspensas, alguns participantes não tiveram seus documentos analisados. Já outros nem conseguiram fazer a entrega da documentação, já que as atividades foram interrompidas antes do dia 16 de março, última data para a entrega.

Em 2020, o ProUni registrou aproximadamente 1,5 milhão de inscrições e ofereceu mais de 252 mil bolsas de estudos integrais e parciais.