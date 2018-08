Na manhã desta sexta-feira (2), o prefeito Eugênio Vilela, acompanhado da procuradora municipal Sandra Micheline de Castro Salviano e dos secretários de Regulação Urbana, Rômulo Cabral, e de Obras, José Ronaldo do Couto, se reuniu com os proprietários de trailers localizados nas margens dos rios Formiga e Mata-Cavalo.

A reunião ocorreu no Gabinete e teve como objetivo discutir alternativas de novos espaços para abrigarem esses comerciantes, que atuam irregularmente em lugares públicos do município.

Segundo o prefeito, existe uma ação judicial desde 2007 que trata da retirada dos trailers das margens dos rios e exige a recomposição do local desocupado. “Essa ação já foi sentenciada pelo juiz e está para ser executada. Não queremos prejudicar ninguém, essa situação já foi discutida e tem que ser resolvida. Não podemos manter algo que está errado e, se a Prefeitura não cumprir o que é exigido na ação, a responsabilidade ficará em cima de nós. Então, antes que ocorra o fechamento dos estabelecimentos, convoquei essa reunião para propor uma solução a vocês”, explicou.

Eugênio propôs aos comerciantes construir quiosques no estacionamento do Terminal Rodoviário, no mesmo modelo do que já foi criado há oito anos em Formiga. “Faríamos uma concessão de espaço público, mediante aprovação de lei específica pela Câmara Municipal, em que vocês poderão usar os quiosques por cinco anos sem pagar aluguel e, depois desse prazo, os estabelecimentos seriam licitados para locação. Se concordarem, nós podemos fazer uma ação conjunta e apresentá-la ao Ministério Público, ou seja, tentaremos um acordo solicitando um prazo para a mudança de vocês”.

O secretário Rômulo Cabral ressaltou que a construção dos quiosques não é demorada e que seria feita de forma padronizada. “Do ponto de vista comercial, acho a proposta melhor, porque todos estarão juntos em uma praça de alimentação e poderão promover shows, eventos que contribuirão para o rendimento dos negócios de vocês”, disse.

A procuradora Sandra informou que já existe um projeto de revitalização das nascentes e dos rios em Formiga. “Essa medida de retirar os trailers das margens é apenas uma de várias que ocorrerão ao longo do tempo”.

O prefeito solicitou aos proprietários que pensem sobre a proposta e estudem mais lugares para a concessão de locais públicos. Eugênio determinou a criação de um croqui para saber quantos quiosques cabem no estacionamento e agendou outra reunião com os proprietários de trailers para o dia 17 deste mês para decidir sobre a mudança deles.