A Prefeitura de Itaúna abriu sete novos leitos de enfermaria e dez leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) exclusivos para Covid-19 no Hospital Manoel Gonçalves. A informação foi divulgada na segunda-feira (29).

De acordo com a Prefeitura, os novos leitos vão compor o quadro de leitos do Plano Operativo Macrorregional.

O Executivo enviou um pedido ao Ministério da Saúde para credenciar e habilitar os novos leitos no Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, até que isso seja feito, os leitos serão custeados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O prefeito Neider Moreira reforçou que mesmo com o credenciamento, há a questão delicada dos funcionários, que estão exaustos. “Pedimos a todos que continuem com os cuidados básicos e nos ajudem a passar por esse momento”, acrescentou.

Custeios

Segundo o portal G1,o Ministério da Saúde informou que o Hospital Manoel Gonçalves tem 10 leitos autorizados, sendo que oito leitos foram habilitados em 2020 e dois em janeiro de 2021. Em relação ao credenciamento dos novos leitos, o Ministério, em nota, não respondeu.

Já a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) exclareceu sobre os custeios. Confira a íntegra da nota:

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que vai custear os leitos de UTI previstos nos planos de contingência, com diária de R$1.600,00.

Sobre leitos de enfermaria Covid a SES-MG informa que o Ministério da Saúde incluiu um procedimento no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS): 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19, no valor total de R$ 1.500,00, para permanência máxima de 5 dias.

Dessa forma a verba passa a ser disponibilizada pelo MS diretamente para o fundo municipal de saúde de Itaúna.”

Fonte: G1