O toma lá, dá cá, realmente é, queiram ou não, o combustível que “mal e porcamente” aciona os motores da administração pública na difícil tarefa (segundo alguns) de gerir os zilhões de recursos que neste país, não há impostômetro capaz de medir com a mínima exatidão.

Nos três poderes, desde Brasília ao menor município brasileiro, não há outra forma de atender, ainda que precariamente, as necessidades mínimas de nosso povo (educação – saúde – infraestrutura – moradia – segurança e outras menos cotadas); a não ser através da gestão feita junto aos Executivos, contando sempre com as interveniências de membros dos Legislativos e, ultimamente, até mesmo pelo atendimento de ordens emanadas do outro poder, o Judiciário.

Assim sendo, prefeitos, governadores e o próprio presidente da República são reféns da falta de recursos e dentre outras, da Lei Fiscal que os obriga a cumprir os percentuais de aplicação em determinadas áreas como educação, saúde e, é claro, na manutenção da onerosa folha de pagamento daqueles que sob a batuta “deles” têm que fazer funcionar a tal máquina pública.

Ora, esta prática que funciona, ou não, nas democracias, acaba por obrigar os tais Executivos a receberem as reivindicações da turma do Legislativo, que além de não fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, ainda elabora leis como aquela que hoje é conhecida como a “do orçamento impositivo”.