Na manhã desta quinta-feira (26), o 63º Batalhão de Polícia Militar recebeu 10 novos sargentos, formados na sexta-feira (20), na sede da 7ª Região da Polícia Militar em Divinópolis.

Estes militares já pertenciam ao efetivo do batalhão e serviam como Cabos nas frações do 63º BPM, agora voltaram para suas frações de origem com a nova graduação e com funções específicas de sargento.

Formados no Curso Especial de formação de Sargento CEFS/2021, pela 231ª Cia Escola da 7ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, todos os militares contam com no mínimo 17 anos de serviço prestados à PMMG e são dotados de experiência operacional que estão alinhadas aos novos conhecimentos adquiridos durante o curso.

Os Policiais Militares foram recebidos pelo Subcomandante do Batalhão, Senhor Major PM Rogério Costa Simões e demais oficiais do Estado Maior. Em sua fala, o Major Simões, além de parabeniza-los pela conclusão do curso, destacou a importância do reforço junto às frações do batalhão e sobre as responsabilidades como sargento da Polícia Militar de Minas Gerais que irão exercer a partir de agora.