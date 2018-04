O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (Nuai) do Centro Universitário de Formiga (Unifor- MG) promoveu na segunda (16), o Seminário de Inclusão. As atividades realizadas no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba” envolveram alunos de Direito, Administração, Marketing e Ciências Contábeis.

A abertura do evento foi realizada pelo presidente do Núcleo, Prof. Dr. Fábio Antunes Gonçalves (coordenador do curso de Direito). A programação contou com a palestra “Inclusão no Ensino Superior”, ministrada pela professora Débora Mariano de Andrade Taveira Bessas.

A profissional é integrante do Nuai do Centro Universitário de Formiga. Dentre os temas abordados, ela informou aos discentes as obras arquitetônicas e adequações físicas da Instituição e recursos de acesso ao conteúdo pedagógico.

Em seguida, houve a mesa-redonda “Avanços e Progressos da Educação Inclusiva”. Participaram do debate: a Fonoaudióloga Ana Raquel Soares Ferreira e a Terapeuta Ocupacional Lorena Lima Alves Fiuza. As profissionais fazem parte da equipe técnica do Centro Municipal de Apoio a Aprendizagem (Cemap).